В России предложили ввести "налог для бездельников"

Россиян, которые не работают, следовало бы обложить особыми поборами в виде обязательных взносов в фонд обязательного медицинского страхования и фиксированного налога на доходы. С таким предложением выступил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Свою инициативу о введении своеобразного "налога для бездельников" специалист объяснил тем, что такие россияне ничего не вносят в государственный бюджет, но продолжают пользоваться различными услугами за его счет, включая образование и медицину. Общество "в рамках социальной справедливости" вправе требовать от таких граждан компенсации, полагает профессор.

Однако предложение Сафонова не встретило поддержку в экспертной среде. Экономист Евгений Коган в беседе с "Ридусом" предупредил, что должного экономического эффекта от такого "налога для бездельников" не будет, а вот рост социальной напряженности обеспечен.

Экономист Николай Кульбака назвал идею Сафонова "чисто пиаровской", предупредив, что для организации таких поборов государству пришлось бы затратить солидные средства и усилия.

Бороться с тунеядцами ранее решили в Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко потребовал разобраться со всеми безработными, так как любой неработающий человек – это "протестун" и "будущий преступник". Политик подчеркнул, что необходимо поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать.

В России между тем безработица демонстрирует рекордно низкий уровень. На этом фоне возникла иная проблема: дефицит кадров в целом ряде отраслей. Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что с учетом темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим, оценивается в 2,4 миллиона человек.