Нину Гребешкову похоронят 14 мая

Заслуженную артистку России, вдову кинорежиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая. Об этом рассказала внучка скончавшейся актрисы Ольга Худякова.

Нина Павловна скончалась 10 мая. Ее внучка рассказала ТАСС, что чем-то особенным ее 94-летняя актриса перед смертью не болела — умерла она по причине преклонного возраста.

Как уточнила Ольга Худякова, церемония прощания будет закрытой, а вот на кладбище "можно будет присутствовать".

Одной из последних работ актрисы Нины Гребешковой стал эпизод в фильме Николая Лебедева "Экипаж". Режиссер рассказал aif.ru, что Нина Павловна, с которой он дружил больше 30 лет, была для него талисманом, она "как-то соединяла меня с великой историей нашего кино".

Руководитель киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров рассказал "Известиям", что Нина Гребешкова снималась в его дипломной работе "Шире шаг, Маэстро". Благодаря этому "как-то мы с ней подружились, несмотря на некоторую разницу в возрасте". Нина Павловна, по словам Шахназарова, была прекрасной актрисой и сыграла большую роль в успешной карьере мужа, режиссера Леонида Гайдая.

Актриса и депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что Нина Гребешкова была не только замечательной актрисой и удивительной женщиной — "она очень берегла Гайдая", так что "во многом его яркие картины — это ее заслуга".