В Британии высмеяли Зеленского, надевшего брюки задом наперед

Британцы высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за несуразный вид во время встречи с европейскими лидерами. Пользователи соцсетей решили, что глава киевского режима неправильно надел брюки.

Как пишет газета Daily Mail, фотография Зеленского стала вирусной после того, как в Сети заметили, что украинский лидер надел штаны задом наперед. Люди так предположили, потому что молния на брюках оказалась сзади.

На снимке Зеленский стоит рядом со своей женой Еленой, приветствуя премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве в минувшую субботу, 10 мая. Народ оставил сотни комментариев под фотографией. "Это смешно";"Может быть, ему не стоит носить костюмы"; "Он порвал штаны?"; "Вот это позор", — приводит Daily Mail самые популярные отклики на снимок.

В администрации президента Украины комментарий британской газете не дали. Так что остается загадкой, что же на самом деле случилось с брюками Зеленского.