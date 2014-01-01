Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) считает Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом в понедельник, 12 мая, рассказали в правительстве Нидерландов.

В кабмине Нидерландов придерживаются версии о том, что ракета, сбившая лайнер, была запущена с подконтрольной Киеву территории, хотя доказать свои обвинения в адрес России не могут.

Тем не менее, ИКАО приняла сторону Нидерландов — в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, на выплате которых настраивают власти королевства, сообщает РИА Новости.

Ранее посольство России в Гааге указало, что Нидерланды последовательно занимаются выгораживанием Украины по делу о катастрофе самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который следовал рейсом MH17. Москва не причастна к крушению малайзийского самолета, а все иные утверждения — инсинуации и ложь.

Поскольку ИКАО отказалась провести объективное расследование и приняла во внимание лишь "псевдорасследования" одной стороны, Россия решила прекратить участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета MH17. Эти государства требуют компенсации "от имени австралийских и голландских семей, потерявших близких" в авиакатастрофе. Российский МИД заявил, что "Совет ИКАО – неподходящее место для поиска правды".