52-летняя жена Стаса Михайлова поразила красотой

Жена Стаса Михайлова Инна отметила 52-летие. Для супруги певец устроил необычный праздник, гостей он собрал в караоке.

Вечеринка была в закрытом формате — никакой прессы, только самые близкие друзья пары. Но в СМИ все же просочилось несколько снимков с мероприятия. Их выставила на своей странице в соцсети сама Михайлова.

Для банкета Инна выбрала роскошный образ и поразила всех собравшихся красотой. Михайлова надела красное мини-платье с перьями на рукавах. Наряд подчеркнул стройные ноги и тонкую талию жены артиста.

Пользователи Сети, увидев фотографии, пришли в восторг. Народ осыпал Инну комплиментами, заявив, что она выглядит гораздо моложе своего возраста.

Отметим, что поздравить Михайлову пришла ее взрослая дочь от прошлого брака Ева, а муж пел в караоке свои главные хиты, развлекая именинницу и гостей. "Концерт в день рождения. Муж исполнял мною любимые песни!" — поделилась Инна.