Коротченко: Россия будет формулировать собственную переговорную позицию

Какие конкретные вопросы должны быть включены в повестку стамбульских переговоров? Договороспособен ли вообще глава киевского режима? Кто мог бы реально представлять Украину на этой встрече? И на каких условиях Россия согласилась бы на долгосрочное перемирие?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Мы – великая держава. И мы будем формулировать собственную переговорную позицию. Понятно, что Зеленский недоговороспособен, и мы прекрасно понимаем, что никаких предварительных условий - о чем сказал Кремль - быть не должно. Мы готовы к переговорам, но без каких-то навязанных нам сценариев", - отметил Коротченко.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео