Российский министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился в понедельник, 12 мая, с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

Как уточняет российский МИД на своем официальном сайте, дипломаты обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле. Подробности не раскрываются.

Между тем источники в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали ТАСС, что Лавров и Фидан обсудили "вопросы, касающиеся усилий по установлению мира между Россией и Украиной".

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заверил, что "мы готовы к прямым переговорам с Путиным", однако Украина требует предварительного установления 30-дневного перемирия. Это не устраивает Москву, ведь западные спонсоры используют эту передышку, чтобы вооружить и усилить Украину для продолжения противостояния с Россией.

Президент России Владимир Путин указывал, что "нас обманули по поводу Минских соглашений", когда Запад, выступавший гарантом договоренностей, использовал их как ширму. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанный в Минске документ нужен был лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь.