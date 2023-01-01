Жить стало лучше, жить стало веселее! Картинка из купе поезда, где весёлый Эммануэль Макрон прячет что-то, лежащее на столе, стала мировой сенсацией. В присутствии британского премьера Стармера и канцлера Германии Мерца он спрятал... пакетик с белым порошком?

Джордж Гэллоуэй, член парламента Великобритании откликнулся на визит в Киев европейских лидеров. Весёлые ребята развлекали Зеленского? Совершенно довольные отправились восвояси. А что у вас, ребята, на столе? Очень похоже на пакетик с порошком и ложечку для потребления субстанции. Европейская пресса подняла такой шум, что Елисейскому дворцу пришлось объясняться:

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны".

Зачем Франции враги, когда у неё такие друзья, как Зеленский? Следы кокаина давно находят в коридорах высокой власти. В Швеции уже отшумела сенсация, когда в туалетах канцелярий парламентских партий нашли следы кокаина - у политиков либералов, социал-демократов и левых. Находили порошок и в туалетах Бундестага, и в Европарламенте. Понятно, что политическая практика европейских политиков не могла не дойти до почти европейского Киева. И в самом сердце демократии - похожая картина.

Летом 2023 года в Белом доме недалеко от Овального кабинета был обнаружен пакет с белым порошком. В камере хранения для мобильных телефонов. Экспертиза подтвердила - кокаин. Но тщательно проведённое расследование не смогло ответить на вопрос - кто закладку делал? И только Дональд Трамп в интервью изданию "Спектэйтор" ответил, кто принес кокаин в западное крыло Белого дома: "Ну, либо Джо, либо Хантер. Может, и Джо тоже".

Судя по поведению бывшего президента США, версия может правдой. "Порошок демократии" - для тех, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.