Столкновения вспыхнули в столице Ливии, слышны выстрелы.

Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи, в ряде районов города слышна стрельба, пишет Al Wasat. МВД призвало жителей оставаться в своих домах.

Что известно к этой минуте о столкновениях в Ливии:

- Минздрав страны призывает больницы Триполи повысить готовность к любым чрезвычайным ситуациям;

- В Триполи стягиваются дополнительные силы из-за столкновений в ливийской столице;

- В университетах отменяют занятия, работа международного аэропорта Митига приостановлена, рейсы перенаправлены в город Мисурата.