Для участников СВО разработаны специальные адаптационные программы

В поддержку ветеранов СВО в Подмосковье состоялся первый сбор по адаптивному боксу. Это часть масштабного федерального проекта “Герои нашего времени”. Его организовали общественное движение "Здоровое Отечество" и Паралимпийский комитет России. Главная цель - помочь каждому бойцу вернуться к активной жизни.

В этом боксёрском зале все - победители. Здесь "Герои нашего времени" - те, кто по зову сердца встали на защиту родины.

Ветеран СВО Сергей Нехорошкин ушёл на фронт добровольцем. В ходе выполнения боевого задания попал под миномётный обстрел, чудом выжил, но лишился левой ноги. Во время реабилитации стал серьёзно заниматься спортом. Сначала толкал ядро, теперь изучает новый для себя вид активности - адаптивный бокс.

"Первые дни, когда я с госпиталя вышел, я даже по лестнице подняться не мог. Даже вот маленькая горочка была, я уже не мог зайти, сил вообще не было. Колени болели, мышцы атрофированы были, а сейчас развитие идёт, мышцы начинают вспоминать, начинают опять нарастать. В этом плане быстрее как раз процесс в спорте происходит", - рассказал Сергей Нехорошкин.

Эти занятия помогают окрепнуть не только физически, они не хуже психолога помогают справиться с посттравматическим синдромом. Бойцы признаются - к тому же, эмоционально становится проще, когда рядом есть люди с похожей историей.

"Ну а как унывать? Если мы ещё унывать будем, вообще ничего не получится. Исключительно только позитивный настрой и наоборот должны где-то себя затягивать во все эти мероприятия", - говорит Сергей Маковин, ветеран боевых действий, участник СВО.

Сергей попал под артобстрел, осколок от снаряда достиг спинного мозга. Сейчас мужчина проходит реабилитацию и с улыбкой отмечает улучшение.

"С 14 года в воздушно-десантных войсках. Спорт у меня постоянно, всё время со мной. Ну я не был, так сказать, адептом ударной техники. Мне нравилось железо, гири, подтягивание. Вот такое, железный парень был. А сейчас надо немножко переквалифицироваться. Почему нет? Со спортом по жизни всегда", - сказал он.

Причем, программа для бойцов разработана таким образом, чтобы мог тренироваться каждый - вне зависимости от группы инвалидности. Для этого наши разработчики специально создали виртуальное пространство для бокса.

Все как в настоящем боксе, вот только вместо перчаток на этом тренажере контроллеры, а роль соперника здесь играет искусственный интеллект. Ориентируясь на свои возможности, в меню можно выставить и параметр сложности.

Эти и другие спортивные сборы для участников специальной военной операции сейчас проходят по всей России. Условия для тренировок и реабилитации предоставляются на безвозмездной основе, на базе лучших спортивных объектов по всей стране. Одна из задач – найти тот вид спорта, который подходит и интересен самим ветеранам боевых действий.