Российские школьники взяли 10 золотых медалей на Международной олимпиаде по химии

Настоящий триумф наших ребят! Российская сборная заняла первое место на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая состоялась в Бразилии.

Все десять участников нашей команды показали блестящие результаты и завоевали золотые медали - это стало рекордом. В этом году научные соревнования в Белу-Оризонти объединили представителей около 40 стран мира. Россию представили лучшие из лучших - победители национальной олимпиады школьников по химии этого учебного года из разных регионов страны.