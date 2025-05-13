Украина готовила теракты в ДНР на майские праздники

Сотрудники ФСБ и группировка "Восток" ВС России обнаружили крупный тайник украинских диверсантов в Курахово в ДНР.

Схрон с иностранным вооружением предназначался для диверсий в период празднования майских праздников, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР.

В общей сумме силовики изъяли 22 единицы оружия, в частности, пулеметы, гранаты, гранатометы, противотанковые ракеты и мины. Все иностранное вооружение отправили на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны.

Город Курахово перешел под контроль России 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение, уточняет РИА Новости.