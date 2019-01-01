В США заявили о разрыве между Киевом и Вашингтоном

Украина не может использовать один и тот же подход к Дональду Трампу и Джо Байдену.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы изменить стратегию и тактику, пишет The National Interest (NI). Но они этого не сделали, поэтому произошел разрыв между Вашингтоном и Киевом. Яркий пример – февральская перепалка в Белом доме.

"Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп", - говорится в материале.

Кроме того, действующий президент США не простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого срока. В 2019 году неназванный сотрудник разведки рассказал, что Трамп пытался через Зеленского начать расследование против Байдена. Демократы заявили, что президент США нарушил конституцию и запустили процедуру импичмента.