Власти Ливии сообщили о завершении военной операции в Триполи

Министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило об успешном завершении военной операции в Триполи.

Военные взяли под контроль район Абу-Салим, пишет газета Al Wasat. Другие подробности операции не уточняются.

В Триполи в ночь на вторник начались столкновения между ополченцами и силами нынешнего правительства национального единства. Пострадали как минимум шесть человек. Причина беспорядков – убийство главы службы безопасности при Президентском совете Абделя Гани аль-Кикли.

В российском посольстве в Триполи сообщили, что обстановка в районе диппредставительстве спокойная.