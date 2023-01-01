Мирра Андреева прокомментировала решение судьи, после которого не сдержала слез

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме. Ее соперницей была датчанка Клара Таусон. В ходе игры на стадионе вдруг отключилось освещение, и датчанка попросила переиграть розыгрыш, который ранее сделала Мирра и выиграла очко. Андреева попыталась оспорить это решение.

"Я была в середине розыгрыша. Вы знаете, насколько это выглядит смешно", - приводит комментарий о мнении судьи российской теннисистки "Спорт-Экспресс".

В результате Мирра не сдержала слез, но все равно выполнила подачу. Она выиграла гейм, несмотря на двойной брейк-пойнт у соперницы. В четвертьфинале турнира в Риме Андреева сыграет с американкой Коко Гауфф.

Напомним, что в 2023 году Мирра Андреева получила приз Женской теннисной ассоциации в номинации "Новичок года". По данным ассоциации, россиянка совершила самый большой скачок в рамка международного рейтинга в текущем году: теннисистка начала сезон на 405-й позиции, однако осенью она стала уже 46-й ракеткой мира.