Трамп пригрозил выйти из процесса урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе Вашингтон выйдет из процесса урегулирования.

"Трамп "выдвинул ультиматум" двум сторонам: они должны добиться прогресса в установлении прочного мира", - заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart.

Без одобрения президента России Владимира Путина мирного соглашения по Украине быть не может, добавил он.

Главными темами на переговорах по урегулированию станут отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС, доступ Украины к Днепру и Черному морю.

Прямые переговоры между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле 15 мая. В Кремле отметили, что встреча должна пройти с учетом договоренностей, достигнутых в 2022 году, и ситуации "на земле".