Умер сын певицы Екатерины Шавриной

Сегодня, 13 мая, стало известно о смерти сына певицы Екатерины Шавриной Григория. Последние дни он провел в колонии.

Как уточняет SHOT, у мужского модельера Григория Шаврина остановилось сердце, когда он отбывал наказание в ИК-6 в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Заключенному стало плохо, его доставили в медицинский блок, где он скончался.

По некоторым данным, наследника Екатерины Шавриной задержали в 2024 году в подмосковной деревне Десна в Троицке. С собой у него были наркотики. В результате Шаврина посадили за решетку на четыре с половиной года.

Говорят, у Григория давно были проблемы с запрещенными веществами. Он боролся с зависимостью с переменным успехом. Сообщается, что у него уже была судимость за за наркотики. Близкие ему помогали, с их помощью он закодировался и даже смог стать мужским модельером. Но потом опять сорвался.

Напомним, что сына Григория Екатерина Шаврина родила от композитора Григория Пономаренко. А от музыканта Григория Лаздина у певицы есть дочери Жанна и Элла.