Вот как сейчас выглядит пропавшая актриса Наталья Селезнева

Наталья Селезнева с детства была актрисой. Она в шестилетнем возрасте сыграла главную роль в театре Советской армии. Однако прославилась позднее, после того, как сыграла в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер". Ей не было и десяти лет.

Но настоящая слава настигла Наталью Селезневу, когда она снялась в ленте "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где сыграла роль студентки Лиды в новелле "Наваждение". В дальнейшем она была пани Катариной из "Кабачка 13 стульев" и Зиночкой из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Однако последние два года Наталья Селезнева буквально пропала из поля зрения. Легендарная актриса не появлялась на телевидении и не выходила на сцену. Лишь для Андрея Малахова она сделала исключение, пригласив в гости и дав откровенное интервью.

В Сети распространились кадры этой передачи. Интернет-пользователи пришли в восторг от вида артистки. По мнению многих фанатов, Наталья Селезнева выглядит настолько молодо и ухоженно, что сложно представить, что в этом году ей исполнится 80 лет.