Два самолета Ил-76 сбросили на пылающую тайгу более 200 тонн воды

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в Бурятии. В регионе горят около 50 тысяч гектаров тайги. Крайне сложная ситуация сохраняется в соседнем Забайкальском крае. А в Приамурье огонь вплотную подобрался к оживленным автотрассам.

Огонь пугающе близко подобрался к трассам. Водителям приходится ехать буквально в метре от лесного пожара. Только за прошлые сутки в регионе горело более 3000 гектаров. Крупный очаг - перед посёлком Орлиный. Столбы дыма видны издалека. Не лучше ситуация в соседнем Забайкальском крае.

Кругом непроглядная стена дыма и выжженная земля. Огонь в некоторых районах почти вплотную подошёл к населённым пунктам. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, на борьбу со стихией выходят и местные жители. Организованы специальные дружины и волонтёрские группы. Люди днём и ночью патрулируют свои посёлки и дежурят по периметру, чтобы не дать пламени перекинуться на дома.

Небольшие возгорания удаётся ликвидировать своими силами, но полностью потушить огненный вал мешает жара и шквалистый ветер.

Площадь возгорания увеличивается с каждым днём. На борьбу с огнём брошены все силы. Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны работают практически без отдыха. В регионе зафиксировано 40 лесных пожаров. Горит более 500 тысяч гектаров. Только сегодня два самолета Ил-76 сбросили на пылающую тайгу 210 тонн воды. Территорию патрулируют и вертолёты Ми-8. Впрочем, лететь приходится практически вслепую - слишком сильное задымление. В некоторых районах подобраться к очагу возгорания сложно физически.

Сегодня режим ЧС объявлен и на территории Бурятии. Там с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 очага. Более 90% возникли из-за неосторожного обращения с огнем, то есть по вине человека.