США назвали главные темы переговоров в Стамбуле

США назвали главные темы переговоров по урегулированию украинского кризиса. Их озвучил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, неформальные консультации с обеими сторонами уже идут. Удалось сузить круг вопросов, которые предстоит обсудить. В числе ключевых пунктов - территориальный.

До переговоров Украины и России в Стамбуле, инициированных Владимиром Путиным, еще два дня, но американская сторона начинает прогревать основные темы этой встречи. Контроль над Запорожской АЭС, выход к Черному морю и 5 оспариваемых регионов – перечисляет Стив Уиткофф. Спецпосланник Дональда Трампа, который уже 4 раза посетил Москву и до сих пор не был в Киеве, уверен – дело в том, что условия сейчас диктует именно Россия.

"Сделки не будет без одобрения президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным — это что-то такое... - я этой логики не понимаю", - сказал Стив Уиткофф.

Для Трампа переговорный стол между Россией и Украиной – уже победа, о которой он мечтал с момента предвыборной кампании. И если сейчас Зеленский снова сорвется, американские посланники смогут без потери лица выйти из сделки. О чем также предупреждает Уиткофф. Но для Киева – это, пожалуй, самый ужасный сценарий. Поэтому Зеленский хватается за любое слово американского президента. Накануне Трамп неосторожно заявил, что, возможно, тоже будет на встрече Украины и России в Стамбуле 15 мая.

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