Собянин рассказал о новых направлениях обучения в московских колледжах

Современный рынок труда предъявляет огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Московские колледжи предлагают свыше 150 обучающих программ по самым востребованным направлениям.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в этом году их список расширится. Так, например, впервые будет открыт набор на специальность "Квантовые коммуникации", которая актуальна в самых разных областях - от финансовой до нефтегазовой сферы.

Также начнётся подготовка сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов; разработчиков интеллектуальных систем, создателей компьютерных игр и виртуальной реальности.