Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Давыдова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 13-летнем Максиме Давыдове. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым миелоидным лейкозом. Он уже перенёс три тяжёлых курса химиотерапии и теперь нужна срочная пересадка костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно и трансплантат прижился, необходимы сопроводительные лекарства стоимостью более семи с половиной миллионов рублей. Мама Максима умерла, когда ему было всего три года, в приёмной семье работает только отец. И собрать такую сумму они не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно необходимые препараты нужны уже сейчас - время упускать нельзя.

Самая большая пытка для Максима – месяцами не выходить из больничной палаты. Он всегда был очень активным и общительным: играл в футбол и хоккей, выполнял трюки на турниках, ходил на рыбалку, готовил… Кошмар начался прошлой осенью - поднялась высокая температура, ничего не помогало. Больница, анализы – и страшный диагноз: острый миелоидный лейкоз. Рак крови.

"На самом деле, это очень страшно. Страх потерять ребенка. Самый большой страх, что все-таки все, что нам сейчас дает лечение, что оно не подействует. И потерять", - рассказала Елизавета Хайруллина, опекун Максима.

Сам Максим о своей болезни говорит спокойно. Плачет только, вспоминая о маме – она умерла, когда ему исполнилось всего три года. Папы не было – мальчик остался круглой сиротой, но почти сразу нашлась приёмная семья, которая стала ему по-настоящему родной.

"Так как я в органах опеки работала, ну я вот себе сыночку взяла. Встал вопрос, что его поместят в детский дом. И он попал в мою семью", - говорит Елизавета Хайруллина.

Четыре месяца в больнице, три курса высокодозной химиотерапии - мальчик сильно ослаб и почти не вставал с кровати. "Мне было очень плохо, очень сильно рвало. Пропал аппетит, ничего не хотел есть. Очень сбросил много килограммов", - рассказывает Максим.

Врачам удалось достичь ремиссии – но сейчас, чтобы болезнь не вернулась, мальчику необходима срочная пересадка костного мозга. Донора уже нашли, но чтобы трансплантат прижился и не возникло смертельных осложнений, необходимы дорогие лекарства. Их стоимость – больше 7,5 миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег нет. И родители очень надеются на помощь добрых людей.

"Хочу обратиться ко всем людям нашей большой России. Такую сумму неподъемную мы собрать не сможем. Поэтому очень надеюсь, что есть неравнодушные люди, которые могут помочь Максиму", - сказала Елизавета Хайруллина.

Сопроводительные препараты нужны прямо сейчас, чтобы как можно скорее провести операцию, пока болезнь не вернулась. Иначе может быть поздно. "Я знаю, что все будет хорошо. По-другому быть не может. Я оптимист, да", - говорит Максим.

Сейчас жизнь Максима - это лекарства и процедуры по расписанию, строгая диета. Из-за болезни пришлось оставить школу – мальчик учится дистанционно. Опасна любая инфекция - поэтому родных, по которым очень скучает, Максим видит только по видеосвязи.

Старший брат Максима недавно вернулся со специальной военной операции, был ранен и получил множество наград. Теперь мальчик мечтает быть похожим на него.

Максим очень ждёт, когда сможет выбежать на поле с мячом, пойти с дядей на рыбалку, приготовить родным вкусное блюдо. Он так хочет скорее вернуться домой, к любимой семье, где его очень ждут и помогут исполнить все мечты. Главное сейчас – выздороветь.

Ещё раз напомним - времени у Максима мало, смертельная болезнь не отступает. Сопроводительные лекарства для трансплантации нужны прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Давыдова, программа 2275