В Приморье после реабилитации в дикую природу вернули двух амурских тигров

В Приморье после курса реабилитации в дикую природу вернули двух молодых амурских тигров. Их поймали в начале года вблизи жилых домов. За это время животные окрепли, научились охотиться и, по мнению специалистов, полностью готовы к самостоятельной жизни.

От долгой дороги эти тигры, видимо, устали. Поэтому и раздражает их все вокруг. Самец кусает и бьет мощными лапами затвор клетки. Выплеснув агрессию, все же выпрыгивает на волю и возвращается домой. В лес.

А вот самка не сразу следует примеру. Осторожничает и не решается выходить. Специалистам приходится подгонять тигрицу. Стучать по клетке и сигналить из машины.

Это сейчас хищницу спугнул звук автомобиля. А еще несколько месяцев назад она не боялась ни машин, ни людей, спокойно заходила в населенные пункты на севере края и охотилась на собак.

Из-за частых визитов тигра в районе даже чрезвычайное положение тогда ввели. Специалисты месяц выслеживали хищницу. Оказалось, жителей держала в страхе маленькая самка. По какой-то причине оставшаяся одна, без матери, выживала, питаясь легкой добычей.

Тигрицу доставили в центр реабилитации. В это время в соседнем вольере уже месяц находился самец. Его отловили в том же районе, он тоже был без матери и нападал на собак. Тогда специалисты предположили, что это котята из одного выводка.

"Мы их поселили в соседние вольеры, они общались через сетку. Понаблюдали за ними. Поскольку агрессии друг к другу никакой не было. Скорее, даже любопытство и тяга друг к другу. Поэтому мы решили открыть шибер, и объединили их. Практически полгода жили вместе", - рассказал Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр".

Когда хищников отловили, им было года полтора. В таком возрасте в природе мать уже учит их охотиться. Во время реабилитации этим занимались специалисты центра "Тигр". Правда, контакт с хищниками был только дистанционный, через камеры. Животные не должны привыкнуть к человеку.

Брат и сестра отлично научились добывать себе пропитание. При этом, кто бы ни задавил добычу, обед делили пополам. Без агрессии, ссор. Все как в настоящей дружной семье. А значит, хищники готовы к тому, чтобы жить самостоятельно.

Тигрят выпустили вместе, чтобы им было проще адаптироваться к новой местности. Но затем специалисты предполагают, что самка останется на этом же участке, а самец пойдет осваивать другие территории.

Специалисты продолжат наблюдать за жизнью хищников - на них надели ошейники с GPS датчиком, который поможет отслеживать перемещения тигрят.