Певец Дмитрий Маликов: "Сейчас проживаю особый период, о котором знают единицы"

В этом году Дмитрий Маликов отметил юбилей. Популярному артисту, музыканту исполнилось 55 лет, но кто даст?! Певец продолжает активно работать: записывает новые песни и музыкальные композиции, гастролирует и даже участвует в коллаборациях с молодыми исполнителями. Кроме того, артист успевает вести различные социальные сети, в которых общается с поклонниками.

Так, в своем официальном телеграм-канале Дмитрий Маликов обнародовал свежий пост, в котором рассказал о личном.

"Сейчас проживаю особый период, о котором знают единицы. Он связан не только с юбилейным годом и возрастом осознаний. Но и с некоторыми моментами, происходящими в жизни. Записываю личный материал , который выведет нас с вами на новый уровень близости. Буду, как всегда, говорить через музыку. Я осмысливаю не только песни, но и, конечно же, инструментальную музыку, которая может выразить мою душу ярче и точнее", - сообщил исполнитель.

Маликов сообщил, что намерен поделиться своим опытом с общественностью. Кроме того, певец признался, что любая коллаборация и эксперимент, на которые он соглашается, позволяют ему лучше узнавать себя. Артист отметил, что его душе требуется движение.