МВД назвало данные, которые никогда никому нельзя сообщать

Киберполиция России назвала данные, которые никогда нельзя никому сообщать, чтобы не стать жертвой мошенников.

- Данные банковской карты: номер карты, срок действия и VC/CVV-код;

- Данные банковских приложений: логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS и push-уведомлений;

- Паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов;

- Точное местоположение в режиме реального времени, маршрут поездки;

- Адреса и номера телефонов родственников;

- Разовые пароли из смс, push-коды, QR-коды подтверждения;

- Комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона.

В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть, сообщили в полиции. Важно помнить, что никто их официальных структур – ни банк, ни "Госуслуги", ни полиция – не просят коды, данные паспорта по телефону или в чате, передает РИА Новости.