Валерия сообщила Пригожину, что шансов практически нет

На днях стартует новый сезон программы "Поймай меня, если сможешь". Суть шоу в том, что приглашенные звезды угадывают среди конкурсантов, кто действительно умеет петь, а кто лишь искусно притворяется. В первом выпуске программы приняли участие певица Валерия, ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин и артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

Кстати, Валерия уже снималась в шоу, поэтому отлично осведомлена о том, как непросто бывает угадать действительно поющего участника. Она даже прямо обратилась к супругу, предупредив его, что почти невозможно верно определить настоящего певца, передает Starhit.

"Я сказала Иосифу, что угадать кто поет, а кто притворяется, шансов практически нет… Если и будем угадывать, то будет чистая случайность. Не знаю, какая сила нам будет помогать", - констатировала Валерия.

Ранее певица снималась в шоу "Маска", очередной сезон которого недавно подошел к концу. Не обошлось без конфуза: певица проговорилась о беременности ведущей Регины Тодоренко. Валерия во время разговора со своим мужем порадовалась, что за шестой сезон программы родилось несколько детей. Пригожин на это отметил, что артистка на проекте сама дважды стала бабушкой. Вот тут в ответ певица и ляпнула: "Регинка трижды".