Собянин сообщил, какие объекты культурного наследия отреставрируют

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры. По словам мэра, столица бережно сохраняет памятники архитектуры.

"Сейчас приводят в порядок фасады дворца Н.А. Дурасова — жемчужины усадьбы Люблино. Это выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. Многое уже сделано: отреставрированы барельефы на античную тематику, очищен лепной декор, устранены мелкие трещины. В этом году все должны закончить", — сообщил Собянин.

Кроме того, противоаварийные работы продолжаются в здании комбината газеты "Правда", а также главном доме усадьбы Узкое.

"До этого закончили северный флигель, где отреставрировали фасады и интерьеры, в том числе воссоздали утраченные элементы декора", - говорится в сообщении.

В начале мая Собянин объявил о начале реставрации усадьбы Виноградово. Это один из старейших памятников архитектуры.