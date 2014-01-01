Наследство Нины Гребешковой: о богатствах и речи не идет

Накануне, 12 мая, стало известно о смерти вдовы легендарного режиссера Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой. Теперь журналисты выяснили, кому достанется наследство именитой кинопары. В Сети судачат о "несметных богатствах", однако представители СМИ выяснили, что об этом и речи не идет.

Начнем с того, что все наследство Леонида Гайдая после его смерти досталось супруге Нине Гребешковой. После ее смерти имущество и прочие материальные блага перешли их единственной дочери Оксане. Речь идет о квартире в Москве и даче в Подмосковье, сообщает "КП".

Еще в 1959 года Леонид Гайдай получил двухкомнатную квартиру в районе метро "Аэропорт", куда и переехал с женой Ниной Гребешковой и дочкой. После смерти мужа Гребешкова так и осталась там жить. Сейчас средняя цена "двушки" здесь 20 миллионов рублей. Площадь жилья - 50 кв м.

Дача же находится в подмосковном СНТ Мосфильм 2 неподалеку от Звенигорода. Интересно, что вскоре после смерти Леонида Гайдая эта дача сгорела, однако Нине Гребешковой удалось восстановить дом. Он получился весьма скромным, даже все "удобства" были на улице. Однако в 2014 и 2017 году там побывала съемочная группа программы "Идеальный ремонт" и помогла преобразить и дом, и участок. Средняя цена похожей дачи - пять миллионов рублей.

Напомним, Нина Гребешкова скончалась 10 мая. Как сообщила внучка, чем-то особенным 94-летняя актриса перед смертью не болела — умерла она по причине преклонного возраста.