Трехлетняя девочка умерла, съев картошку фри в кафе

В Ленинградской области расследуют смерть трехлетней девочки от картошки фри.

Трагедия произошла в городе Лодейное Поле. В День Победы девочка с отцом пришли в кафе "Зира" на улице Гагарина. Ребенок поел картошки фри. К вечеру у нее началась рвота, поднялась температура. Мать вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась, так как в семье есть еще один ребенок. На следующий день женщина вновь вызвала медиков. На этот раз девочку доставили в Лодейнопольскую больницу, а оттуда - в Волховскую. Затем девочку решили отправить в Санкт-Петербург вертолетом в детскую больницу имени Филатова.

Санавиацию вызвали, но у девочки остановилось сердце. Спустя 45 минут реанимационных действий ребенок умер. По предварительным данным, смерть наступила в результате острого отравления продуктами питания.

Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Деятельность кафе приостановлена.

"По предварительным данным, 9 мая неустановленные лица из числа сотрудников кафе в городе Лодейное Поле оказали услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья", - говорится в сообщении СКР.