Куценко рассказал об издевательствах над мужем Боярской

В Москве в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера криминальной драмы Игоря Твердохлебова "Чужие деньги". Картину представили актеры Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко.

Последний сыграл роль упитанного и корыстного чиновника. А на премьере пообщался с журналистами и рассказал, как ему работалось с Максимом Матвеевым, супругом актрисы Елизаветы Боярской.

"Я издевался над ним, как мог. Мне было, что ему противопоставить — свои три подбородка, живот и чувство юмора. Издевался примерно так же, как над Лизой Боярской в сериале "Без правил". Там я уничтожал ее, а в этот раз столкнулся с Максимом", - поведал Гоша Куценко "КП".

Кстати, для роли артисту пришлось поправиться на 12 килограммов, сбрить бороду и отрастить усы. Однако Куценко к такой метаморфозе отнесся положительно. Особенно ему понравилось, что можно себя не сдерживать в еде.