Куценко рассказал об издевательствах над мужем Боярской

В Москве в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера криминальной драмы Игоря Твердохлебова "Чужие деньги". Картину представили актеры Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко.
Последний сыграл роль упитанного и корыстного чиновника. А на премьере пообщался с журналистами и рассказал, как ему работалось с Максимом Матвеевым, супругом актрисы Елизаветы Боярской.
"Я издевался над ним, как мог. Мне было, что ему противопоставить — свои три подбородка, живот и чувство юмора. Издевался примерно так же, как над Лизой Боярской в сериале "Без правил". Там я уничтожал ее, а в этот раз столкнулся с Максимом", - поведал Гоша Куценко "КП".
Кстати, для роли артисту пришлось поправиться на 12 килограммов, сбрить бороду и отрастить усы. Однако Куценко к такой метаморфозе отнесся положительно. Особенно ему понравилось, что можно себя не сдерживать в еде.
"Я играю не очень хорошего, но моего любимого персонажа. Он такой очень обаятельный, талантливый по-своему человек. И я вам скажу, что столько денег, сколько у него в комнате, я не видел в своей жизни, ни в одном кино! Он очень любит деньги. А роль любимая, потому что мой персонаж разрешал мне делать все. Ради этой роли я поправился на 12 килограммов. Я выпивал, ел фастфуд. Не держал диету. Я жрал и был счастливым человеком", - рассказал актер.