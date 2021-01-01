Суд признал виновным Жерара Депардье за приставания на съемках

Парижский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемочной площадке в 2021 году. Речь идет о женщинах 54 и 34 лет - декораторе и ассистенте режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.

В результате легендарного артиста приговорили к полутора годам лишения свободы условно, передает телеканал BFMTV. Интересно, что ряд СМИ еще уточняют, что Жерару Депардье также нужно выплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Жерара Депардье необходимо лишить гражданства Российской Федерации за его недостойное поведение. Российского политика возмутило заявление Депардье о "русской натуре", которым он попытался оправдать свое грубое поведение. Миронов счел недопустимым подобное оправдание распущенности, потребовав, чтобы актер вел себя прилично и уважал страну, "в которой к тебе душевно отнеслись".

Жерар Депардье не раз вызывал общественное возмущение, но находились у него и заступники. Пьер Ришар, Карла Бруни, Кароль Буке и еще около полусотни звезд подписали открытое письмо в защиту коллеги и друга