Путин встретится в Кремле с премьером Малайзии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

Встреча главы малазийского кабмина и российского лидера состоится в Кремле 14 мая, сообщили пресс-службе президента.

Стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметят шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также ряд аспектов внутренней и внешней политики.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Тунку Нашрул, отметил, что Ибрагим также встретится с российскими бизнесменами и с представителями малайзийской диаспоры, а также выступит с речью в МГИМО.