Путин встретится в Кремле с премьером Малайзии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.
Встреча главы малазийского кабмина и российского лидера состоится в Кремле 14 мая, сообщили пресс-службе президента.
Стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметят шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также ряд аспектов внутренней и внешней политики.
В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Тунку Нашрул, отметил, что Ибрагим также встретится с российскими бизнесменами и с представителями малайзийской диаспоры, а также выступит с речью в МГИМО.