Путин дал поручения в области искусства и культуры

Владимир Путин поручил обеспечить восстановление объектов культуры, пострадавших от обстрелов ВСУ. А также установить факты разрушений памятников и довести сведения до международной общественности.

Распоряжение входит в большой перечень, который был сформирован по итогам заседания Совета по культуре и искусству и опубликован на сайте Кремля. Правительство, МВД, Следком, Генпрокуратура и другие ведомства подготовят архивную и документальную хронику уничтожения российского культурного достояния украинскими формированиями.

Кроме того, президент поручил разработать и утвердить федеральный проект, направленный на развитие российских музеев на период до 2030 года. Ещё одно распоряжение главы государства - правительству Москвы, Минкульту и другим ведомствам - создать в столице театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.