Москвичи завоевали золотые медали на Менделеевской олимпиаде по химии

Российские школьники впервые завоевали десять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в Бразилии. Четверо из них – москвичи.

Количество участников стало рекордным - почти 200 школьников из 40 стран. Всего было разыграно 19 золотых, 38 серебряных и 58 бронзовых медалей. От России было 10 представителей. И все они получили золото.

Помимо учеников из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Казани и Краснодара, медали высшей пробы взяли школьники из Москвы. Это учащиеся школы Центра Педагогического мастерства Владимир Елистратов и Виктор Демидов. А также ученики школы №1329 Фёдор Кузнецов и Игорь Устинов.

Лучшим из российских участников по баллам стал Владимир Елистратов. Следующая Менделеевская олимпиада пройдет в Москве.