В Балашихе продолжается строительство флагманского медицинского центра

В Балашихе продолжается строительство нового флагманского медицинского центра. Ещё два года - и здесь будут оказывать высокотехнологичную, а также экстренную помощь по самым разным направлениям. Открытия огромной больницы ждут и жители соседних городов.

Почти 500 строителей трудятся круглосуточно. Сейчас проводят монолитные работы, устанавливают конструкции главного корпуса будущей больницы и уже приступают к укладке наружных стен.

Новая многопрофильная областная больница в Балашихе станет крупнейшим медучреждением Подмосковья. Здесь откроют стационар более чем на 1100 мест и консультативно-диагностический центр.

"Московская область - один из самых быстрорастущих регионов с развитием и заселением людей, необходимость в такой крупномасштабной больнице обусловлена притоком населения, которому необходимо получать медицинские услуги", - сообщил Илья Демидов, первый вице-президент строительной компании.

Это будет новый флагманский медицинский центр: здесь установят самое современное оборудование и будут оказывать высокотехнологичную плановую и экстренную помощь. Кардиология, гематология, травматология, челюстно-лицевая хирургия – всего 26 направлений, в том числе региональный сосудистый центр. Открытия больницы ждут не только жители Балашихи, но и Реутова, Люберец, Орехова-Зуева, Павловского посада и Богородского округа.

Добираться сюда будет удобно: возле больницы оборудуют паркинг, а прилегающие дороги расширят. Изменят и маршруты общественного транспорта, при необходимости добавят новые. Завершить строительство планируют в 2027 году.