Двое братьев из Подмосковья провернули масштабную аферу в онлайн-магазине

В подмосковной Коломне задержали двух братьев, которые нашли уязвимость в системе лояльности одного из банков и всего за неделю провернули масштабную аферу.

Сначала они заказывали строительные товары на сумму более 100 миллионов рублей в онлайн-магазине, за это им начислялись баллы, на которые задержанные сразу же покупали дорогую компьютерную технику, а первый заказ просто отменяли. Начисленные бонусы банк уже вернуть не мог. Общий ущерб составил более 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.