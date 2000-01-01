Музей Царицыно отмечает 250-летний юбилей

Музей Царицыно отмечает юбилей. 250 лет! Загородная резиденция, построенная по указу Екатерины Великой, пережила немало драматических событий, превратившись в итоге в руины. Восстановить дворцово-парковый комплекс удалось сравнительно недавно. О судьбе ансамбля расскажут уникальные артефакты, представленные на юбилейной выставке.

Исторический пейзажный парк и шедевры архитектуры. Древние пруды с насыпными островами и оранжереи. Фантазийный мир из красного кирпича и белого камня - эти материалы без отделки стали для своего времени новаторским приемом архитектора Василия Баженова. В числе первых в ансамбле появились мосты - Фигурный с башенками и Большой через овраг - он считается самым крупным из всех сохранившихся мостов 18 века. Именно здесь, по замыслу зодчего, должна была начинаться дворцовая часть резиденции Екатерины Великой, с которой и началась история Царицыно. Восточный фасад Малого дворца, предназначенного императрице, венчает белокаменный вензель, который стал эмблемой парка.

"Вензель Екатерины II - такой символ славы и могущества императрицы, которая как раз являлась на 1775 год победительницей в первой при ее правлении русско-турецкой войне. И это, конечно, слава и мощь, которая показывалась и для государств вовне, и для их правителей, и для собственных подданных", - рассказал Михаил Тренихин, научный сотрудник музея-заповедника "Царицыно".

Свой триумф императрица желала разделить с народом и отпраздновать в Москве, и в январе 1775 года она отправляется в длительное путешествие.

"Москва стала на этот год столицей, потому что 333 дня Екатерина была здесь, в Москве. Фактически за Екатериной переместился весь двор, за ней ехало более 60 карет, мы представляем, какое количество еще было сопровождающих, 25 остановок, на каждой остановке нужно было поменять лошадей, и менялось 312 голов, которые дальше сопровождали Екатерину", - отметила Елизавета Фокина, директор музея-заповедника "Царицыно".

В Москве, Подмосковье и ближайших городах Екатерина наносит императорские визиты, общается с дворянами, представителями духовенства и с обычными людьми. Ее путешествие воссоздает масштабная выставка в Большом дворце, открытая к 250-летию императорской усадьбы Царицыно.

"Был обнаружен сенатский указ к каменному приказу о переименовании на основании распоряжения императрицы села Черная Грязь в село Царицыно. И отныне на всех картах, во всех документах стало появляться название Царицыно", - рассказала Александра Герасимова, куратор выставки "1775. Триумф Екатерины Второй".

Этот документ демонстрируется впервые. Всего на юбилейной выставке - более 600 артефактов из 25 российских музеев и архивов. На выставке можно узнать и историю несостоявшейся императорской резиденции - как спустя десять лет строительства главный архитектор Василий Баженов попал в опалу, и перестройка была поручена его ученику Матвею Казакову.

Главный дворец Баженова был разобран почти до основания. В зале археологии сохранился законсервированный фундамент, в котором можно рассмотреть даже фрагменты колонн ансамбля, отвергнутого императрицей.

Но и второй проект не был доведен до конца - после смерти императрицы все работы прекращаются - за два последующих столетия дворцы превращаются в руины. В 19 веке парк превращается в дачный поселок, а в 20-м к дачам добавляются коммунальные квартиры. В конце 80-х годов Царицыно превращается в музей, и только в начале 2000-х начинается комплексное восстановление усадьбы. В 2007 году был открыт полностью отреставрированный дворцово-парковый ансамбль. В Главном дворце остались исторические стены, а современный облик составили из нескольких вариаций проектов архитектора Казакова.