Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Широкова ушла из жизни накануне, 12 мая, в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Московского театрального центра "Вишневый сад".

"Среди ее лучших работ – Аманда в "Стеклянном зверинце" Т. Уильямса, Эдда в "Танго бабочки" А. Николаи, Лидия Жербер в "Старомодной комедии" А. Арбузова, Ольга Берггольц в спектакле "Как быстро кончается жизнь…", Сара Бернар в "Смехе лангусты" Д. Маррелла, Раневская в "Вишневом саде" А. Чехова и Мурзавецкая в "Волках и овцах" А. Островского" - сообщили в театральном центре.

Ранее стало известно, что вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка и член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Ее внучка рассказала, что чем-то особенным актриса перед смертью не болела — умерла она по причине преклонного возраста.

Советским и российским зрителям Нина Гребешкова запомнилась более чем сотней киноролей, в том числе в картинах своего супруга: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82".