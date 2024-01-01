"Девочек обижать нельзя": Мизулина выиграла суд против Лебедева

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов – прим. ред.).

Суд рассматривал дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск был связан с интервью Лебедева Дудю в августе 2024 года, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной и нецензурно исказил ее фамилию. Впоследствии Лебедев принес извинения за свои слова.

Мизулина требовала 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда, но суд обязал Лебедева выплатить 300 тысяч рублей, а Дудя - 200 тысяч рублей и 77 тысяч рублей на судебные расходы. Обжаловать решение она не будет, передает ТАСС.

"Девочек обижать нельзя, замучаетесь пыль глотать", - прокомментировала решение суда Мизулина.

Присужденную компенсацию глава Лиги безопасного интернета намерена отправить на поддержку участников СВО.