Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

К слову, ранее бойцы той же группы взяли под контроль Котляровку.

Меж тем высокие государственные награды прямо на передовой вручили военнослужащим, отличившимся в боях на Краснолиманском направлении. За стойкость и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, бойцы удостоены медалей "За Отвагу", Жукова и Суворова.

А еще на днях сотрудники ФСБ и группировка "Восток" ВС России обнаружили крупный тайник украинских диверсантов в Курахово в ДНР. Схрон с иностранным вооружением предназначался для диверсий в период празднования майских праздников.

Напомним, город Курахово перешел под контроль России 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.