В Британии задержали подозреваемого в поджоге дома премьера Стармера

Скотленд-Ярд сегодня задержал подозреваемого в поджоге дома британского премьера Кира Стармера. 21-летний мужчина является фигурантом еще двух дел. Предполагается, что он бросил в здание предмет с зажигательной смесью.

Соседи слышали хлопок. Никто не пострадал. Повреждена входная дверь. По версии следствия, злоумышленник действовал намеренно с целью причинить вред. Ранее в этом же районе он поджег автомобиль и небольшую квартиру, которая принадлежала Стармеру в 90-е. Полиция выясняет, случайность это или нет.

Премьер-министр сейчас живет в охраняемой резиденции на Даунинг-стрит, а дом на севере Лондона, где провел почти 20 лет, сдает. У здания периодически устраивают пикеты. Расследование ведет контртеррористическое управление.