Собянин: В Москву поставят 100 новых односекционных трамваев "Львенок-Москва"

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о планах расширения трамвайного парка Москвы. Так, в мегаполис поставят 100 новых односекционных трамваев "Львенок-Москва".

Первая половина вагонов придёт в депо им. П.Л. Апакова в этом году, вторая — в следующем, и мы полностью завершим обновление трамвайного парка Москвы. "Львёнок" сможет перевозить до 150 пассажиров, в салоне — 41 сидячее место. В вагонах будет всё нужное для комфортной поездки: система климат-контроля, мультимедийные экраны, разъёмы для зарядки мобильных устройств, места для колясок и велосипедов", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, столичная трамвайная система крайне востребована, в будние дни совершается порядка 750 тысяч поездок.

Ранее сообщалось, что новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова позволит охватить 19 районов города. Новые пути создаются на обособленном полотне.