Врач рассказал о причине смерти актрисы Нины Гребешковой

10 мая умерла известная актриса, супруга режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Константин Спахов уточнил, что это означает.

Для начала эксперт уточнил, что не всегда этот диагноз используется верно: его часто озвучивают при любых сердечно-сосудистых проблемах. "Сам медицинский диагноз определяется более конкретно и означает, что сердце, как правило, левый желудочек (это его самый мощный и важный отдел) начинает плохо качать кровь", - пояснил специалист.

Он уточнил, что обычно такое случается у людей, страдающих от различных сердечных патологий: при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, гипертонии и так далее.

"В результате этого может развиться кардиогенный шок — когда в большой круг кровообращения выбрасывается недостаточное количество крови, или сердечная астма и отек легких — когда кровь скапливается в малом круге, в легких", - рассказал медик.

Эти состояния смертельно опасны без быстрого лечения. Однако даже оно не всегда помогает, особенно если у пациента давние проблемы с сердцем или другие сопутствующие заболевания, передает aif.ru.

Напомним, советским и российским зрителям Нина Гребешкова запомнилась более чем сотней киноролей, в том числе в картинах своего супруга: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82".

Похоронят Нину Гребешкову 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве.