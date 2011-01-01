Маленькая внучка страдает из-за родства с Аллой Пугачевой

Двоюродная внучка Аллы Пугачевой - ее полная тезка. Она родилась в семье племянника Примадонны Владислава и его жены, бухгалтера Гузель. Семья живет в Москве. Отец Владислава - родной брат артистки Евгений - скончался в 2011 году. Затем не стало и матери. Поэтому единственным его родственником осталась Алла Пугачева.

Одно время артистка очень помогала племяннику. Тогда Владислав страдал от наркотической зависимости, и Примадонне пришлось приложить все силы, чтобы спасти родственника. Она оплатила его лечение. И хотя Владу удалось побороть зависимость, он остался инвалидом.

После начала СВО Алла Пугачева покинула Россию, и связь с племянником прервалась. Последние три года родственники не общаются. Тем временем в семье Владислава подрастает копия артистки - четырехлетняя Алла. Девочка похожа на звездную родственницу не только именем и фамилией, но и внешностью: те же светлые волосы и голубые глаза. А еще выяснилось, что у девочки хороший голос.

Малышка занимается на фортепиано, вокалом и танцами. Однако, по словам родителей, девочку не берут на конкурсы из-за родства с покинувшей Россию Примадонной, сообщает "КП".

"Да, не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то "негласные правила"... Но мы не расстраиваемся. Алла слушает преподавателей, репетирует сама дома. Стремление и трудолюбие у нее в крови!" - сообщила мать девочки.

При этом она подчеркнула, что не ставит цели сделать из дочери успешную певицу.