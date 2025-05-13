Принят закон о том, какие машины могут использоваться в такси

Сегодня, 13 мая, Госдума приняла сразу во II и III чтениях закон, предусматривающий перевод таксопарков на российские автомобили. Согласно документу, уже с марта следующего года машины для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов, сообщает РИА Новости.

Ранее законопроект прокомментировал 360.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратил внимание, что после введения мер могут взлететь цены на такси.

"Хорошо, что из-под действия закона исключаются Калининградская область, Дальний восток и Сибирь. Но если поднимутся цены на такси в центральной России, это тоже будет социально чувствительно", - отметил Нилов.

Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что московский парк такси остается одним из самых молодых в Европе. Средний возраст автомобилей такси в Москве составляет 3,2 года. Он отметил, что последние 15 лет стали временем возрождения московского такси. За это время удалось полностью легализовать рынок. Особое внимание уделяют качеству сервиса и безопасности.