Киевский режим намеревается как можно дольше затягивать возвращение в Россию мирных жителей Курской области, насильно удерживаемых на украинской территории. Об этом во вторник, 13 мая, рассказали в Службе внешней разведки России (СВР).

Ведомство указало на использование режимом Владимира Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников. Власти Украины при этом преследуют корыстную цель — во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов.

По информации СВР, в первую очередь киевский режим стремится обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов признанного террористическим и запрещенного в России националистического батальона "Азов"*.

Спецслужба подчеркнула, что это очередное доказательство нацистской сущности киевского режима, сообщает РИА Новости.

В марте в Россию с Украины эвакуированы 33 жителя Курской области. Самой пожилой россиянке, вернувшейся домой, в мае исполняется 90 лет, а самой маленькой нет и двух лет. Глава региона Александр Хинштейн отмечал, что за этим возвращением – поиски, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова рассказала, что дальнейшие переговоры о возвращении из Сумской области курян проходят очень тяжело. По словам омбудсмена, Киев не отказывается возвращать курских жителей, однако конкретную дату не называет.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России