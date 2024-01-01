Екатерина Шаврина раздавлена горем после смерти единственного сына

Единственный сын певицы и актрисы Екатерины Шавриной Григорий скончался 11 мая в исправительной колонии Владимирской области. 59-летний наследник советской знаменитости был осужден за хранение запрещенных веществ в 2024 году.

По предварительным данным, причиной смерти Григория стали проблемы с сердцем. Несколько лет мужчина страдал от наркотической зависимости и ранее уже был судим, в какой-то момент сыну Шавриной удалось побороть пагубное пристрастие и вернуться к нормальной жизни. Но недавно у Григория случился срыв.

Близкий друг певицы телеведущий Владимир Березин рассказал, что смерть любимого ребенка стала для Екатерины Феоктистовны трагедией. После кончины второго мужа артистки Григорий стал ее единственной опорой, Шаврина была очень близка с сыном.

"Представляю, насколько Катя сейчас переживает. Она обожала сына. Гриша всегда был рядом с ней и отвечал ей взаимностью. Последние 20 лет Гриша оставался единственным мужчиной в семье. Катя никогда не рассказывала, что он употребляет запрещенные вещества", — рассказал Березин изданию "Абзац".

Напомним, что сына Екатерина Шаврина родила от композитора Григория Пономаренко, с которым не была в браке. В 1983 году она вышла замуж за музыканта Григория Лаздина. У них родились двойняшки — Жанна и Элла.