Врачи в Красноярском крае записались на прием друг к другу, чтобы не работать в праздники

В одной из поликлиник Красноярского края медицинские работники придумали, как освободить от работы время в майские праздники — врачи записались друг к другу, не планируя являться на прием. Талонов для обычных пациентов не осталось, а значит, работать в эти дни врачам не пришлось.

О циничной "находчивости" медиков рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания региона Илья Зайцев. Он написал в своем Telegram-канале, что, например, регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы медиков.

Из-за этой вопиющей выходки запись для пациентов, которые действительно нуждались в медицинской помощи, оказалась недоступна в предпраздничные и праздничные дни. Чиновник подчеркнул, что это "стыдобище".

Разбираться с медиками будет не только главный врач и Министерство здравоохранения Красноярского края — подключились и органы прокуратуры. Зайцев особо подчеркнул, что многие врачи в праздники работали ответственно, однако такие выходки "нескольких безответственных сотрудников, к сожалению, обесценивают труд других".

В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что кабмин дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников. При этом правительство помогает привлекать новые кадры — в течение 2025 года планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч специалистов.

Тем временем Министерство здравоохранения России предложило ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые учатся за счет бюджета. При этом, по задумке ведомства, молодые специалисты смогли бы на собственное усмотрение выбрать регион и медицинское учреждение для работы.