Россияне отправляются на специальную военную операцию добровольно, а киевский режим отлавливает людей на улице, как собак. Об этом рассказал во вторник, 13 мая, президент России Владимир Путин. Глава государства по видеосвязи проводит встречу с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Российский лидер, говоря о спецоперации, подчеркнул, что на Украине, в отличие от нашего государства, проводится принудительная мобилизация. Граждане России же сами готовы защищать Родину.

По словам президента, "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе" (цитата по РИА Новости).

В российских регионах по-прежнему растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. Их подготовка осуществляется по самым высоким стандартам. Специалисты из элитных подразделений помогают добровольцам выбрать профессию и обучают всему необходимому.

Государство постоянно расширяет и совершенствует систему мер поддержки участников спецоперации и их семей. Владимир Путин поручил принять единые стандарты поддержки бойцов СВО, подчеркнув, что измерять качество работы нужно не потраченными деньгами, а изменением жизни граждан.