Леонид Агутин прокомментировал слух о любовнице: не стал отрицать

Леонид Агутин стал новым гостем программы Басты "Вопрос ребром". Зашла речь и о личной жизни артиста. В частности, у Агутина спросили, не завел ли он себе молодую любовницу, пока находится в разлуке с супругой, певицей Анжеликой Варум. Откуда появилась информация о том, что артисты живут в разных странах, не уточнялось.

"Мы с женой живем 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу", - не стал отрицать Леонид Агутин, но лишний раз признался в чувствах Анжелике Варум.

Действительно, еще несколько лет назад в отечественном шоу-бизнесе поднялась шумиха после того, как Леонида Агутина заметили в питейном заведении с другой женщиной. После этого, как сообщалось, Анжелика Варум собрала свои вещи и уехала от артиста. К счастью, супругам удалось поговорить, прояснить ситуацию и понять друг друга.

Где сейчас находится Анжелика Варум, точно неизвестно. По некоторой информации, певица переехала жить в США, где с детства живет ее дочь. Однако в различных рабочих поездках, на выступлениях вместе с Леонидом Агутиным поет как раз Анжелика Варум. В Сети в свободном доступе есть немало фотографий, подтверждающих это.